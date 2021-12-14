Турчак исполнит мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", которая помогает исполнять новогодние мечты ребят из разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба единороссов во вторник.

"Первым шары с елки снял секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он исполнит мечту 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 4-летней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга и 17-летней Ольги Романовской из Псковской области", - говорится в сообщении.

Турчак отметил, что такие елки с желаниями детей будут установлены во всех региональных исполкомах и общественных приемных партии. "Шары обновляются. Чем больше желаний мы исполним, тем больше позитива войдет в наши дома. И объявим конкурс среди региональных отделений на самое большое количество выполненных желаний", - уточнил секретарь генсовета единороссов.

Акция стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети от 3 до 17 лет, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.