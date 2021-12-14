В НАК сообщили, что в России в 2021 году не допущено совершения ни одного теракта

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили совершения ни одного теракта в стране. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба, прошедшего под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова.

"Открывая заседание, Бортников отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности", - отметили в НАК.

Спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов в этом году ликвидировали в России 23 боевика, еще 312 задержали. "В ходе контртеррористических операций и иных специальных мероприятий нейтрализовано 23 бандита, в том числе четыре главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник", - отметили в НАК.

В 2021 году в Россию не пустили более 920 человек, причастных к террористической деятельности. "Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к террористической деятельности", - сообщили в НАК. Также заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 млн рублей.

"Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма - заблокировано 6,5 тыс. и удалено около 50 тыс. материалов, содержащих террористическую пропаганду в сети Интернет", - отметили в НАК.