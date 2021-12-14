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МВД определило, как оповещать о вскрытии полицией машин, квартир в отсутствие собственника

В частности, полиция должна направить или вручить собственнику уведомление в "возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. МВД России разработало порядок информирования собственника квартиры или машины об их вскрытии полицейскими в отсутствие жильца. Проект приказа главы МВД опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, полиция должна направить или вручить собственнику уведомление о вскрытии машины или квартиры в "возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вскрытия". Уведомление может быть направлено заказным почтовым отправлением, по факсу, в виде телефонограммы с последующим направлением уведомления по почте, а также через интернет с официального адреса электронной почты органа внутренних дел. Уведомление вручается сотрудником полиции лично под подпись на втором экземпляре с указанием даты и времени вручения.

При отказе собственника получить на руки уведомление и поставить подпись на нем сотрудником полиции на втором экземпляре делается соответствующая запись, а уведомление направляется по почте или через интернет.

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