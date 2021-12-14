СМИ: засуха в Сомали стала самой сильной за 40 лет

ПРЕТОРИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Засуха, охватившая значительную часть территории Сомали, стала самой сильной за последние 40 лет. При этом стихийное бедствие, вызванное глобальными переменами климата, только усиливается, сообщил во вторник новостной портал Garowe Online.

"Почти 90% территории Сомали поражено жестокой засухой вслед за тем, как три сезона дождей подряд не дали осадков. Миллионы людей голодают, и их число только растет. Это самая сильная засуха за последние 40 лет", - цитирует портал главу представительства международной организации Oxfam в Сомали Амджада Али.

По его словам, при сохранении нынешних погодных условий крестьянам едва ли удастся посеять продовольственные культуры или найти пастбища для скота. "Больше всего пострадали районы в штате Джубаленд на юге страны - Гедо, Мудуг, Нугал, Бари, Тогдир и Сул. В некоторых из них дождей не было свыше года, там на глазах у людей погибали их скот и урожай. Они срочно нуждаются в воде, продовольствии и наличных средствах для выживания", - отметил представитель организации.

"У нас не было осадков два сезона дождей подряд, - говорит крестьянка Мариан Абдуллахи из деревни Дудумале. - Больше нет влаги в наших беркатах (традиционные подземные резервуары для дождевой воды - прим. ТАСС). Продается привозная вода по $4 за 200-литровую бочку, но это нам не по карману".

Постоянная засуха, вызываемая глобальными изменениями климата, в сочетании с продолжающейся гражданской войной в стране и нашествием саранчи приведут к тому, что, по оценкам специалистов, к началу 2022 года примерно 7,7 млн человек, или половина населения Сомали, будут нуждаться в неотложной гуманитарной помощи. Это на треть выше, чем годом ранее, констатирует Garowe Online.