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Умер Сергей Соловьев

Публичное прощание с Соловьевым проводить не будут

Народного артиста РФ похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Гражданская панихида по народному артисту РФ, режиссеру и сценаристу Сергею Соловьеву проводиться не будет.

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"Соловьев был поэтом, а кино было способом рифмования себя с миром"
"Соловьев был поэтом, а кино было способом рифмования себя с миром"

Об этом ТАСС сообщила во вторник вице-президент кинофестиваля "Дух огня", который возглавлял Соловьев, Мария Зверева.

Соловьев умер 13 декабря у себя дома в возрасте 77 лет. "Согласно последней воле Сергея Александровича, гражданская панихида проводиться не будет, - сказала Зверева. - Отпевание пройдет в четверг, 16 декабря, в 11:00 мск в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похороны - в этот же день на Троекуровском кладбище".

Здесь похоронены родители артиста и его сын Дмитрий.

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РоссияУмер Сергей Соловьев
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