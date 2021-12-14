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Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в России составил 45 млрд рублей

Как отметили в МВД, согласно исследованиям, в стране каждый седьмой подвергался нападкам телефонных мошенников
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ущерб от дистанционного - телефонного - мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

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"Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Филиппов добавил, что, по различным социальным исследованиям, в РФ каждый седьмой подвергался нападкам телефонных мошенников. "50% всех потерпевших сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. Сумма варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная [сумма], которая встречалась, - 25 млн рублей", - добавил он.

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