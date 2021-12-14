Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в России составил 45 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ущерб от дистанционного - телефонного - мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.
"Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
Филиппов добавил, что, по различным социальным исследованиям, в РФ каждый седьмой подвергался нападкам телефонных мошенников. "50% всех потерпевших сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. Сумма варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная [сумма], которая встречалась, - 25 млн рублей", - добавил он.