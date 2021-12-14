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Пандемия COVID-19

В Армении могут ввести платное стационарное лечение от ковида для непривитых граждан

В Минздраве страны напомнили, что в Армении бесплатная вакцинация от коронавируса

ЕРЕВАН, 14 декабря. /ТАСС/. Минздрав Армении рассматривает возможность введения платного стационарного лечения для граждан, которые не привились препаратами против коронавирусной инфекции. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь ведомства Рипсиме Хачатрян.

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"Учитывая неудовлетворительный процесс вакцинации в стране, а также появление новых штаммов коронавируса, Минздрав продолжает обсуждать возможность того, что стационарное лечение от [последствий] коронавируса может стать платным. Государство предлагает нашим гражданам бесплатную вакцинацию", - отметила она.

Ситуация с пандемией в Армении постепенно нормализуется. Если в ноябре в стране ежедневно фиксировали от 1500 до 2500 случаев заражения, то в декабре - от 200 до 350.

Весной в стране началась массовая вакцинация, используются препараты "Спутник V", AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. По последним данным, первый компонент препарата получили 869 тыс. человек, завершили вакцинацию более 580 тыс. человек. В Армении также налажено производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".

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