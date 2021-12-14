Почти 60% жителей Подмосковья пожилого возраста привились от коронавируса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Около 60% жителей Московской области старше 60 лет привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

В ноябре губернатор подготовил письма для пожилых жителей региона и поручил региональному Минздраву разослать их для того, чтобы убедить граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции.

"Я обещал направить письма от своего имени всему старшему поколению 60 плюс. Соответственно, все письма эти ушли. У нас 947 тыс. жителей старше 60 лет - порядка 57% от общего числа населения сделали прививки. Но нужно дальше вакцинироваться, вы прекрасно это понимаете, и я ночь в Подмосковье выпало до 10 см осадков. Она является важной, чтобы мы жили нормальной жизнью, а ни в коем случае не спотыкались о разные ограничения", - сказал Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 616 455 случаев заражения, в том числе 1 945 - за последние сутки, выздоровели 550 618 человек, умерли 11 206. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 286 460 человек, коллективный иммунитет составляет 73,5%.