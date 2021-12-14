Власти Крыма сообщили о необходимости еще 18 школ для ликвидации второй смены

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Властям Крыма необходимо создать около 14 тыс. новых учебных мест в школах и для этого построить дополнительно 18 школ, чтобы ликвидировать вторую смену. Об этом во вторник сообщила на заседании президиума Госсовета республики министр образования, науки и молодежи региона Валентина Лаврик.

"До 2024 года у нас должна быть ликвидирована вторая смена, 20 тыс. детей на сегодня обучаются во вторую смену. И, если говорить о том, что мы введем новые образовательные организации, мы посчитали все места, которые будут созданы, понимаем, что нам необходимо строительство еще дополнительно 18 школ. И эти 18 школ на 13 765 новых мест", - сказала Лаврик.

Крымский министр уточнила, что 13 школ необходимы для ликвидации второй смены и пять школ - для улучшения условий обучения. "На эти школы уже выделена земля, есть мотивация от муниципалитетов и цена вопроса - это приблизительно 20,648 млрд рублей", - сообщила Лаврик.

По ее словам, шесть школ должны быть построены в Симферополе и четыре в Симферопольском районе. Также школы необходимы в Ялте и Сакском районе.

По данным Минобразования Крыма, образовательная сеть региона насчитывает 420 дошкольных организаций, 545 общеобразовательных организаций, 36 организаций профессионального образования, 71 организацию дополнительного образования. В этом учебном году за парты сели более 222 000 детей, в том числе 24 700 первоклассников. Лаврик 1 сентября сообщала, что власти Крыма намерены до 2025 года построить 14 школ на полуострове в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.