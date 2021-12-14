В Липецке в рамках капремонта установили первый в России лифт с обеззараживанием воздуха

ЛИПЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Первый в России лифт с автоматической системой обеззараживания воздуха в рамках капитального ремонта установили в жилом доме на площади Мира в Липецке. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он пояснил, что подтверждаемая экспертами эффективность обеззараживания воздуха от вирусов, микробов и бактерий составляет более 85%, что особенно актуально в сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Замена обычного лифта на новый в рамках капитального ремонта дома обошлась почти в 2,5 млн рублей, что, по словам главы областной администрации, дороже примерно на 5% в сравнении со стандартными лифтами. "Сейчас рассматривается возможность установки таких подъемников и в других домах региона, решение примем по результатам работы этого пилотного лифта", - заметил Артамонов.

Впрочем, помимо автоматического обеззараживателя воздуха лифтовая кабина имеет и ряд других опций: кнопки со шрифтом Брайля, электронное табло, показывающее направление следования, номера этажа, дату и время, а также аудио-диспетчер, сообщающий номер этажа и музыкальное сопровождение на время поездки.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что в рамках капитального ремонта жилых домов особое внимание уделяется именно лифтовому хозяйству. "Всего в текущем году по программе капремонта планируется обновить 137 лифтов в 38 домах Липецка и Ельца, на данный момент прошло приемку 64 лифта в 12 многоквартирных домах", - сказали в пресс-службе. Также область вошла в перечень регионов, которым были одобрены заявки на замену лифтового оборудования с применением механизма факторинга. "Будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме, что позволит улучшить условия проживания почти 6 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.