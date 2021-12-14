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Пандемия COVID-19

Попова сообщила, что созданный в России метод диагностики "омикрона" тестируют в ЮАР

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал методику диагностики, которая позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму
Глава Роспотребнадзора Анна Попова (слева) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова (слева)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новый метод диагностики штамма "омикрон", созданный в РФ, проходит тестирование в ЮАР. Об этом сообщила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день уже создана тест-система для нового "омикрон"-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР", - сказала она на Общем собрании Российской академии наук.

Ранее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал методику диагностики нового штамма коронавируса "омикрон", которая позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

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ЮАРРоссияПандемия COVID-19
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