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Пандемия COVID-19
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"Спутник Лайт" зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах

В РФПИ отметили, что эту российскую вакцину уже зарегистрировали более чем в 20 странах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявил об одобрении однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Сент-Винсенте и Гренадинах в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции. Таким образом, российская вакцина зарегистрирована более чем в 20 странах", - отмечается в сообщении.

"Спутник Лайт" - самостоятельная однокомпонентная вакцина, которая также имеет высокую эффективность против варианта "дельта" коронавируса. Она может использоваться как самостоятельно, так и в качестве бустерной инъекции.

Сент-Винсент и Гренадины зарегистрировали двухкомпонентный препарат "Спутник V" еще в феврале. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Теги
Сент-Винсент и ГренадиныПандемия COVID-19
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