В МВД представили социальный портрет дистанционного мошенника

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Безработные пользователи интернета с базовыми знаниями, в возрасте от 18 до 35 лет чаще всего становятся дистанционными мошенниками. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

"Мы можем обрисовать его [дистанционного мошенника] социальный портрет. В основном, это молодые люди от 18 до 35 лет, это может быть как мужчина, так и женщина", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Филиппов добавил, что чаще всего такого рода преступники являются обычными пользователями интернета. "Они обладают базовыми знаниями пользования сети Интернет, базовыми знаниями пользования финансовыми услугами. Как правило, это может быть безработный человек", - добавил он.

Вместе с тем, замначальника следственного департамента МВД России отметил, что в настоящее время жертвами дистанционных мошенников становятся люди более молодого возраста. "Если раньше жертвами становились люди преклонного возраста, пожилого, то сейчас данная категория граждан составляет порядка 15%. Сейчас все чаще жертвами становятся представители молодого поколения" - подчеркнул он.