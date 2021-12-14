Прокуратура добилась сноса пяти самовольно построенных гостиниц под Анапой

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае через суд добилась сноса пяти гостиниц в селе Витязево под Анапой, которые являлись самостроями, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

Самовольное строительство является проблемой для Краснодарского края, в том числе на курортах региона. За последние годы в самостроях на Кубани неоднократно из-за нарушения норм строительства возникали пожары, в том числе с летальными исходами. В крае ведется борьба с незаконно возведенными зданиями.

"В ходе выездной проверки было выявлено пять самовольно возведенных объектов капитального строительства гостиничного типа, расположенных по адресу: г. Анапа, с. Витязево, проезд Гиацинтовый, д. 7, эксплуатируемые под нужды гостевого комплекса Sunny Village", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что разрешений на строительство данных объектов не выдавалось, прокуратура внесла главе Анапы представление об устранении выявленных нарушений, администрация Анапы обратилась в суд с иском о признании объектов самостроями и их сносе.

"Решением Анапского городского суда исковые требования муниципалитета удовлетворены, в настоящее время указанные объекты снесены", - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.