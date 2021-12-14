Профильный комитет СФ по безопасности поддержал закон о расширении полномочий полиции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности во вторник поддержал и рекомендовал палате одобрить закон, который расширяет полномочия полиции и устанавливает в том числе перечень оснований, дающий полицейским право вскрывать автомобили. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Владимир Кожин.

"Да, поддержали", - сказал Кожин, отвечая на соответствующий вопрос.

Закон также поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 8 декабря.

Согласно поправкам в закон "О полиции" полицейские получат полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

К основаниям для вскрытия автомобиля и проникновения в него отнесены случаи, когда необходимо спасти жизнь и обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС. Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления.

Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.

Порядок оцепления и осмотра мест происшествия

Закон закрепляет право полиции проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов, в границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее. Статью 15 закона "О полиции" предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Также закон "О полиции" дополняется нормой о том, что полицейские вправе осматривать места происшествия, участки местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты "в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". В кабмине отмечают, что на данный момент закон предоставляет правоохранителям право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях. Прописываются полномочия сотрудника органов правопорядка проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".

В новость были внесены изменения (13:53 мск) - меняется заголовок, добавлена информация от профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности