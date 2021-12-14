В Ульяновской области появится министерство архитектуры и земельно-имущественных отношений

УЛЬЯНОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Ульяновской области создадут в структуре правительства новое министерство - архитектуры и земельно-имущественных отношений. Об этом во вторник сообщил председатель правительства региона Владимир Разумков на заседании штаба по комплексному развитию.

"В самое ближайшее время будет проведен ряд структурных изменений кабинета министров, в частности, создается министерство архитектуры и земельно-имущественных отношений. Это требование времени. В один блок объединяются структуры, занимающиеся формированием архитектурного облика региона и связанные с земельными вопросами и вопросами управления имуществом", - сказал он.

Разумков пояснил, что на сегодняшний день функция управления областным имуществом осуществляется разрозненно специалистами в разного рода министерствах. "В ряде органов власти такие специалисты вообще отсутствуют, что, безусловно, ведет к неэффективности данного процесса. Кроме того, большинство решений в части территориально-инфраструктурного развития <…> сегодня не синхронизированы между собой", - уточнил он.

По словам председателя правительства региона, в Ульяновской области полностью отсутствует система формирования надлежащего контроля за архитектурным обликом муниципальных образований. "Выстроить эти процессы будет призвано новое министерство. Уже определены руководители направлений и специалисты, которые будут работать в данном органе власти", - добавил он.

В регионе также будет проведена реорганизация министерства строительства и архитектуры, которое объединят с министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса. В результате будет создано Министерство жилищно-коммунального комплекса и строительства Ульяновской области.

"Данная реорганизация пройдет без увеличения штатной численности правительства региона, но позволит сконцентрировать усилия кабинета министров на важнейших направлениях развития Ульяновской области. Окончательное утверждение структуры правительства будет проведено до 1 января 2022 года", - подчеркнул Разумков.