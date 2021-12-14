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В МЧС предложили владельцам старых зданий самим разрабатывать меры пожарной безопасности

В ведомстве отметили, что в ходе профилактического визита инспектор сможет оценить достаточность этих мер

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Владельцев исторических зданий могут обязать самостоятельно разрабатывать меры пожарной безопасности. Об этом на заседании координационного совета, где обсуждались вопросы совершенствования деятельности надзорных органов, сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности МЧС РФ Сергей Воронов.

"В большинстве своем для старых зданий, которые представляют историческое наследие, проектной документации нет по факту. Возникает вопрос, в соответствии с чем и на основании каких документов осуществлять контроль таких домов? Поэтому на основании закона "О пожарной безопасности" наиболее целесообразным видится обязанность собственников и арендаторов разрабатывать для своих зданий комплекс мер, который включал бы в себя и декларацию пожарной безопасности", - сказал Воронов.

По его словам, в ходе профилактического визита инспектор сможет оценить достаточность этих мер. "И проверочный лист будет базироваться на мерах, которые разработал собственник с учетом специфики своего объекта", - отметил замдиректора департамента. Он также предложил в случае отсутствия проекта вернуть инженерно-технические мероприятия, которые раньше проводились для зданий старой постройки.

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