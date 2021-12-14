Более 80 медучреждений отремонтировали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ремонт свыше 80 медицинских учреждений провели в Московской области в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Мы работаем не только над повышением качества оказания медицинской помощи, улучшением ее доступности, но и над созданием комфортных условий в наших медорганизациях. Это имеет огромное значение и для пациентов, которые проходят у нас лечение, и для медицинских специалистов. С начала года текущий ремонт был проведен на 82 объектах здравоохранения", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что ремонтные работы проводятся в стационарах, поликлиниках, ФАПах, амбулаториях, а также на постах и подстанциях скорой помощи.