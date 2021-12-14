Около 30 педагогов планируют привлечь в Подмосковье по программе "Земский учитель"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют привлечь в 2022 году по программе "Земский учитель" около 30 педагогов для работы в деревнях и селах . Педагоги получат выплату в размере 1 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В следующем году по федеральной программе "Земский учитель" в школы Московской области привлекут еще 30 педагогов", - процитировали в сообщении зампреда правительства региона Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что с начала действия программы в регион были привлечены более 70 педагогов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, "Земский учитель" реализуется в Подмосковье с 2020 года.

"Все учителя - участники программы получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Благодаря программе мы компенсируем нехватку специалистов в сельских школах, что поднимет образование на качественно новый уровень", - отметила Каклюгина.