Нижегородские власти к весне ждут концессионную инициативу по канатной дороге через Оку

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области к весне 2022 года ожидают первую частную концессионную инициативу по строительству канатной дороги через Оку в районе парка "Швейцария", сообщил во вторник ТАСС замгубернатора региона Сергей Морозов.

"Мы сейчас в активной стадии формирования финансовой модели. У нас два основных инвестора, с которыми мы рассматриваем разные механизмы, но все будет зависеть от финансовой модели. Мы не отказываемся от этого проекта, он также является приоритетным в части внеуличного транспорта. Мы видим не только туристическую привлекательность данного объекта. По сути, это будет один из основных элементов инфраструктуры общественного транспорта Нижнего Новгорода, поэтому в ближайшее время уже будет подана частная концессионная инициатива. Думаю, первый квартал, весна - максимум", - сказал Морозов.

Планируется, что зоны посадки будут располагаться рядом с парком "Швейцария" в нагорной части и у станции метро "Пролетарская" - в заречной. Решается также вопрос о промежуточной станции. "Сейчас территория подбирается, верифицируется. В ближайшее время трассировку уже проработаем и окончательно представим. Решается вопрос, будет ли промежуточная станция", - сказал собеседник агентства.

В Нижнем Новгороде уже располагается пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа, ведущая в Бор через Волгу. Ее ввели в эксплуатацию в феврале 2012 года. Канатная дорога стала первой в России транспортной канатной дорогой, которая соединила два города, проходя над судоходной рекой. Она является единственной в России и Европе с пролетом длинной более 860 м над водной поверхностью.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.