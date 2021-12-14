Нижегородские власти просят Совфед поддержать проект по берегоукреплению Оки

ТАСС, 14 декабря. Власти Нижегородской области попросили Совет Федерации и правительство поддержать проект по берегоукреплению Оки на участке длиной 2,6 км от Метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Данную инициативу во вторник на расширенном заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров.

Егоров сообщил, что речь идет об участке протяженностью 2,6 км. Ранее для работ разработали проект, но заявка не была одобрена. Сейчас необходимо актуализировать данные, получить заключение экспертиз, произвести оценку экономической эффективности и затем обратиться в Росводресурсы о возможности выделения средств из федерального бюджета на условиях софинанисирования.

"Но в настоящий момент действует такой порядок, что решение о выделении средств из федерального бюджета принимается на уровне правительства, поэтому мы просим комитет рассмотреть возможность одобрить заявку правительства Нижегородской области о выделении средств федерального бюджета на проведение работ по берегоукреплению на условиях софинансирования, конечно, при наличии разработанного проекта и наличии государственной экспертизы", - сказал Егоров.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова уточнила корреспонденту ТАСС, что, согласно последней документации, актуализацию которой необходимо выполнить, на работы необходимо около 4,4 млрд рублей.

Нижний Новгород располагается на слиянии рек Оки и Волги. Ока фактически делит город на две части - заречную и нагорную.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.