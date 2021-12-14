Челябинский аэропорт усилит контроль после выкатывания самолета за пределы ВПП

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Руководство челябинского аэропорта, где 1 декабря произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, приняло решение усилить контроль за работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В настоящее время проверка по данному авиационному инциденту еще не завершена, но руководство челябинского аэропорта уже сейчас приняло ряд мер для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В том числе разработан и утвержден план мероприятий, усиливающих контроль за работой аэродромной службы и службы планирования и управления производством. По итогам проверки будут приняты кадровые решения по лицам, ответственным за произошедший инцидент, которые позволят усилить кадровый потенциал предприятия. Нынешнее руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо", - сказали в пресс-службе.

1 декабря в аэропорту Челябинска при заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы воздушного судна, которое выполняло рейс Казань - Челябинск. Следственным органом по факту выката пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ. Расследование уголовного дела взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким.