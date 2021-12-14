В ВОЗ заявили, что инспекцию по "Спутнику V" наметят после рассмотрения данных из России

ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не наметила дату посещения ее экспертами России в рамках процедуры изучения заявки на включение вакцины "Спутник V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Инспекции будут намечены после рассмотрения данных, которые обещали предоставить российские партнеры, сообщили во вторник ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ.

"Какая-либо дата еще не назначена", - отметил представитель пресс-службы организации, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. "Российские партнеры обязались поделиться всеми необходимыми данными к концу нынешнего года. Как только эти данные будут рассмотрены, группа специалистов EUL наметит инспекции", - подчеркнули в штаб-квартире ВОЗ.