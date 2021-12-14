Жаров считает, что контент в меняющемся мире становится более ориентированным на зрителя

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Контент медиакомпаний в современном меняющемся мире становится все более ориентированным на зрителя, при этом все чаще возникает запрос на информацию, которая помогает лучше ориентироваться в этих переменах. Такое мнение высказал во вторник глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на сессии "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Вы очень точно перечислили все те элементы новостной повестки, которые сегодня присутствуют. Это политика, экономика и вирусология. Люди живут в изменяющемся мире. Ведь помимо пандемии, которая ускорила процесс цифровизации, меняется уклад. Поэтому люди дезориентированы. Они у информационных платформ, у телевидения ищут ответы на вопросы, как им жить в этом изменяющемся мире", - сказал Жаров.

По его словам, миссия компаний не только медийных, но и технологических, которые работают с информационной повесткой, создавать героев сериалов, программ, которые смогут "сообщать зрителю о том, как они должны вести себя в этой меняющейся повестке". В качестве примеров Жаров привел сериалы холдинга "Эпидемия", "Девушки с Макаровым", "Полярный". "Они [сериалы] учитывают обстановку и в своих сюжетах сообщают в том числе людям, как себя вести в этом меняющемся мире", - подчеркнул Жаров.

По его словам, тезис "контент - король" больше не актуален для модели медиапотребления в России, место контента занял клиент или потребитель. "Изменился в нашей информационной повестке "король". Если раньше всегда был "контент - король", об этом всегда говорилось в медиа, сейчас по-другому. Мы работаем с данными и на место контента пришел "клиент - король". Информационные сообщения становятся более адресными", - сказал он. По словам Жарова, на этом пути есть преграды. Так, во время локдауна прекратились полностью спортивные соревнования, например, национальный спортивный канал (Матч ТВ), как и аналогичные каналы во всем мире, испытывал сложности, потому что просто нечего было показывать.

"Мы обращались к киберспорту, футбол был заменен киберфутболом, в который играли те же самые чемпионы. И, что удивительно, он не вызвал такого ажиотажа, как вызывает обычный футбол. Это предмет нашего дальнейшего изучения. Когда Аршавин или Дзюба играют в приставку, люди воспринимают по-другому", - поделился Жаров.

Изменение модели

По словам главы холдинга, удаленный режим работы для 30% граждан также повлиял на модель медиапотребления: сейчас люди 55 лет и старше смотрят в основном телевидение, в возрасте 15-25 лет потребляют короткие вертикальные видео в TikTok и на новой платформе холдинга Yappy. А зрители в возрасте от 25 до 45 лет предпочитают более длинные видео на платформах YouTube и российском RUTUBE, сообщил он.

Кроме того, Жаров обратил внимание, что растет в России и так называемое "семейное телесмотрение". Эта привычка сформировалась после локдауна в 2020 году.

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".