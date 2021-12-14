Губернатор Подмосковья поручил держать на контроле вопросы безопасности жителей региона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности в Московской области должны быть своевременными и грамотными, в том числе в новогодние праздники. Главам муниципалитетов необходимо держать на контроле и уделять внимание вопросам безопасности граждан, сообщил во вторник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Вообще все, что касается безопасности мы понимаем ответственность и муниципальных, и свою ответственность. Это лишний раз подтверждает важность программы "Безопасный регион", но и, конечно, концентрацию усилий правоохранительного блока на обеспечение безопасности наших граждан во всех уголках Подмосковья. <…> Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован эту работу вести. Тем более мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также все должны сопровождаться с точки зрения безопасности очень своевременно и грамотно. Прошу это, уважаемые коллеги, держать на контроле, максимально уделять внимание этому вопросу. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с правоохранителями у себя на территории. Важно все моменты требующие внимание или какие-то беспокойства, которые есть, своевременно обсуждать", - сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья начал совещание с происшествия в Серпуховском женском монастыре, в котором в понедельник произошел взрыв. "Слава богу все ребятишки живи и дети, которые учатся в гимназии. <…> Знаю, что семь ребятишек госпитализированы в Подольске и Люберцы. Прошу уделить максимальное внимание состоянию их здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем, но вместе с тем лишнее внимание всегда очень важное и лишним не бывает", - добавил Воробьев.

В понедельник около 08:30 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем у порога учреждения попытался совершить самоубийство общеопасным способом. В результате он получил множественные ранения, в том числе ампутацию ноги, и сейчас находится в больнице. По данным СК, один пострадавший ученик госпитализирован, еще 6 человек осматривались медиками. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о покушении на убийство в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове.