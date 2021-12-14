{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в православной гимназии в Серпухове

Губернатор Подмосковья поручил держать на контроле вопросы безопасности жителей региона

Андрей Воробьев начал совещание с происшествия в Серпуховском женском монастыре, в котором в понедельник произошел взрыв

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Меры безопасности в Московской области должны быть своевременными и грамотными, в том числе в новогодние праздники. Главам муниципалитетов необходимо держать на контроле и уделять внимание вопросам безопасности граждан, сообщил во вторник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Вообще все, что касается безопасности мы понимаем ответственность и муниципальных, и свою ответственность. Это лишний раз подтверждает важность программы "Безопасный регион", но и, конечно, концентрацию усилий правоохранительного блока на обеспечение безопасности наших граждан во всех уголках Подмосковья. <…> Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован эту работу вести. Тем более мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также все должны сопровождаться с точки зрения безопасности очень своевременно и грамотно. Прошу это, уважаемые коллеги, держать на контроле, максимально уделять внимание этому вопросу. Знаю, что вы регулярно встречаетесь с правоохранителями у себя на территории. Важно все моменты требующие внимание или какие-то беспокойства, которые есть, своевременно обсуждать", - сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья начал совещание с происшествия в Серпуховском женском монастыре, в котором в понедельник произошел взрыв. "Слава богу все ребятишки живи и дети, которые учатся в гимназии. <…> Знаю, что семь ребятишек госпитализированы в Подольске и Люберцы. Прошу уделить максимальное внимание состоянию их здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем, но вместе с тем лишнее внимание всегда очень важное и лишним не бывает", - добавил Воробьев.

В понедельник около 08:30 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем у порога учреждения попытался совершить самоубийство общеопасным способом. В результате он получил множественные ранения, в том числе ампутацию ноги, и сейчас находится в больнице. По данным СК, один пострадавший ученик госпитализирован, еще 6 человек осматривались медиками. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о покушении на убийство в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове.

Теги
РоссияВзрыв в православной гимназии в Серпухове
Пандемия COVID-19
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Глава центра Александр Гинцбург сообщил, что препарат проходит первый этап клинических испытаний
Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон"
Читать полностью