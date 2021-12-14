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В Мостовском районе Кубани восстановили сообщение по двум мостам, разрушенным из-за ливней

На проведение ремонтных работ потребовалось около 17,5 млн рублей

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края восстановили автомобильное сообщение по мостам через две реки в станице Губской Мостовского района, которое было прервано во время июньских подтоплений, на ремонт мостов из краевого бюджета было направлено 16,5 млн рублей. Об этом журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили во вторник.

"В Мостовском районе восстановили автомобильное сообщение через реки Увариха и Губс. На ремонт двух мостов направили около 17,5 млн рублей, из них около 16,5 млн - из краевого бюджета", - сообщил в пресс-службе.

Уточняется, что на мосту через реку Губс оборудовали сталежелезобетонное покрытие, ранее там было деревянное, установлены сваи моста через Увариху.

В июне в Краснодарском крае в течение нескольких недель шли сильные дожди, они привели к подтоплениям жилых домов, повреждению инфраструктуры. Так, в станице Губской Мостовского района частично обрушились автомобильные мосты через реки Губс и Увариха, движение по ним закрыли, оборудовали временные мосты.

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