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Ущерб от лесных пожаров составил в Свердловской области в 2021 году более 300 млн рублей

Он в 1,5 раза больше средних значений предыдущих пяти лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Более 300 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году, площадь погибших лесных насаждений превысила 60 га. Ущерб в 1,5 раза превысил средние значения предыдущего пятилетнего периода, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

"Ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 313,8 млн рублей. Площадь погибших лесных насаждений от лесных пожаров текущего года составила 61,7 га. Гибель лесных насаждений происходила также от почвенно-климатических факторов и болезней леса. По сравнению со средними значениями предыдущего пятилетнего периода ущерб в 2021 году, когда была зафиксирована аномально жаркая и засушливая погода, превышен в 1,5 раза", - говорится в ответе на запрос.

В департаменте уточняют, что в целях предотвращения лесных пожаров, а также их ликвидации, привлекаются Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов", арендаторы лесных участков и другие. Правительством региона и органами местного самоуправления вводились особые противопожарные режимы, предусматривающие в том числе ограничение пребывания граждан в лесах, а также режимы чрезвычайной ситуации в лесах.

"Ежегодно проводится работа по лесовосстановлению. В 2021 году общая площадь лесовосстановления в регионе составила 25 805,3 га. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в текущем году составляет 113,3%", - сказали в департаменте. В регионе выстроена система подготовки добровольцев. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии, Уральской базы авиационной охраны лесов обучают волонтеров технике ликвидации природных пожаров, действуют добровольные пожарные дружины, к работе также привлекается Всероссийский студенческий корпус спасателей.

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