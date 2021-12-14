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Пандемия COVID-19

В Приморье пациент, вылечившийся после коронавируса, подарил госпиталю автомобиль

Автомобиль ГАЗ "Соболь" получил кожно-венерологический диспансер Владивостока, на базе которого развернут госпиталь для пациентов с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Пациент, три недели лечившийся в одном из ковидных госпиталей Владивостока, в знак благодарности подарил медучреждению автомобиль. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

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"Пациент, успешно прошедший лечение, в знак благодарности врачам подарил автомобиль. ГАЗ "Соболь" для нужд медучреждения", - говорится в сообщении.

Кожно-венерологический диспансер, на базе которого с начала пандемии развернут госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, не имел специального транспорта для перевозки пациентов. Больных на КТ возили на старом микроавтобусе.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что за время работы госпиталя через его стационар прошли 4 754 человека, из них 454 ребенка. Более 30% пациентов побывали в реанимации. Всего сейчас в госпиталях края получают лечение 2,3 тыс. граждан. В 24 медучреждениях развернуты 2 622 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями.

С начала пандемии в регионе выявлено 94 450 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 79 262 человека, умерли 1 465 граждан. Вакцину получили 856 624 жителя края.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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