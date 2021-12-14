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Пандемия COVID-19
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Центр Чумакова определит эффективность вакцины "Ковивак" против омикрон-штамма

Директор центра Айдар Ишмухаметов также отметил, что регистрация "Ковивака" ВОЗ может состояться в середине 2022 года

МОСКВА, 14 декабря /ТАСС/. Центр им. Чумакова проведет исследования штамма коронавируса "омикрон" для определения эффективности вакцины "Ковивак", сказал ТАСС генеральный директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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"Мы планируем провести исследования штамма "омикрон" для определения, насколько эффективна вакцина "Ковивак". Хочу отметить, что наша вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса, штамм "омикрон" не станет исключением", - сказал он.

Он также напомнил, что регистрация "Ковивака" Всемирной организацией здравоохранения может состояться в середине 2022 года.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром Чумакова. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 г.) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

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