Центр Чумакова определит эффективность вакцины "Ковивак" против омикрон-штамма

МОСКВА, 14 декабря /ТАСС/. Центр им. Чумакова проведет исследования штамма коронавируса "омикрон" для определения эффективности вакцины "Ковивак", сказал ТАСС генеральный директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Мы планируем провести исследования штамма "омикрон" для определения, насколько эффективна вакцина "Ковивак". Хочу отметить, что наша вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса, штамм "омикрон" не станет исключением", - сказал он.

Он также напомнил, что регистрация "Ковивака" Всемирной организацией здравоохранения может состояться в середине 2022 года.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром Чумакова. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 г.) был академик АМН СССР Михаил Чумаков. Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.