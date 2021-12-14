Корректировку действующего генплана Екатеринбурга завершат до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Корректировку действующего генерального плана Екатеринбурга, утвержденного до 2025 года, завершат до конца года. Документ планируется привести в соответствие с действующим Градостроительным кодексом, сообщил во вторник на круглом столе с застройщиками заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Действующий генеральный план города принимался в июне 2004 года, до утверждения актуальной редакции Градостроительного кодекса РФ. В связи с этим по некоторым пунктам документ не соответствует позициям действующего кодекса. Как отметил Галямов, по этой причине городское строительство за последние почти 20 лет развивалось не в полном соответствии с генпланом.

"Действующий [проект изменений в] генплан прошел все процедуры, и в том числе сбора от жителей заявок. Поступило около 2 тыс. заявок, очень многие учтены. 8 декабря получили от Министерства экономического развития Российской Федерации заключение о соответствии этого генплана. Работы будут завершены до конца года", - сказал он.

Также Галямов отметил, что параллельно власти запустили работу над разработкой генплана города до 2045 года. Документ будут обсуждать с профессиональным сообществом, в том числе представителями бизнеса и науки. Работа запланирована на 2022-2023 годы. Прием заявок и предложений по формированию генплана в настоящее время установлен до конца января.