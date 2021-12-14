Псковские власти разрешили в Новый год устроить ярмарки и салюты

ПСКОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области смягчили часть ограничений в новогоднюю ночь, в частности, разрешили проведение ярмарок и праздничных салютов. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram .

"В новогоднюю ночь время работы общепита будет продлено до 02:00, будут разрешены ярмарки, без уличных концертов на организованных сценах. Будут праздничные новогодние салюты", - написал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 68 711, выздоровели 59 952 человека, 1 161 умер. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга.