ЕСПЧ присудил более €370 тыс. Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России, постановив выплатить им в общей сложности около €450 тыс. Соответствующее решение опубликовано на сайте страсбургского суда во вторник.

Жалоба объединяет дела четырех женщин: Натальи Туниковой, которая ударила мужа ножом, когда он пытался выбросить ее из окна квартиры, Елены Гершман, Ирины Петраковой, которые несколько раз подавали жалобы на избиения и насилие со стороны своих мужей, и Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти. Во всех случаях суд признал нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о запрещении пыток и статьи 14 о запрещении дискриминации.

Самую большую выплату суд присудил Грачевой - €330 660 в качестве компенсации стоимости лечения, а также еще €40 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Остальные истцы получили по €20 тыс. в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, суд постановил выплатить четырем женщинам по €5 тыс. на возмещение судебных издержек.

ЕСПЧ посчитал, что власти не приняли адекватных мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий "в виду сохраняющейся структурной проблемы". Кроме того, в решении суда говорится об "отсутствии определения домашнего насилия в [российской] правовой системе", а также "адекватных материальных и процессуальных положений для преследования за различные формы насилия и какой-либо формы охранных приказов". По мнению судей, российские власти не могут эффективно рассматривать подобные дела и бороться с этим явлением на системном уровне в виду "несовершенства законодательной базы", в связи с чем они рекомендовали правительству РФ "ввести законодательные и другие изменения без промедления, разработать комплексный и адресный ответ на вопросы гендерного насилия".

"До выполнения государством-ответчиком вышеуказанных мер в соответствии со статьей 46 ЕКПЧ суд будет продолжать рассматривать подобные дела в упрощенной и ускоренной форме в соответствии со своей устоявшейся прецедентной практикой", - говорится в заключительной части вердикта.