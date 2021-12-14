Апелляционный суд оставил в силе приговор подданному Швеции по делу о шпионаже в пользу РФ

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Западный апелляционный суд Швеции во вторник оставил в силе вердикт окружного суда Гётеборга, приговорившего 47-летнего подданного королевства к трем годам тюремного заключения по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщил телеканал SVT.

Приговор за шпионаж, вынесенный в сентябре, стал первым в стране за последние 18 лет. Обвинения прокуратура Швеции предъявила 47-летнему мужчине в феврале. Прокурор, в частности, утверждал, что, работая консультантом, мужчина собирал материал о компаниях Volvo Cars и Scania для передачи России.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Полиции безопасности Швеции в феврале 2019 года во время встречи в ресторане с сотрудником российского посольства, который, обладая дипломатическим статусом, смог свободно покинуть это место. По словам прокурора, во время задержания у обвиняемого было изъято около 28 тыс. крон (около $3 тыс.).

Сам он является владельцем консультационной компании в области информационных технологий и обладателем докторской степени, которую он получил в одном из наиболее известных технических университетов Швеции. В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый незаконно переносил данные из рабочих компьютеров в свои собственные, а затем - на USB-носители. По утверждению прокурора, эти действия имеют состав преступления и могут представлять угрозу национальной безопасности.

47-летний подозреваемый работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. По версии следствия, он передавал информацию из этих двух компаний российскому дипломату. Мужчина отрицал свою вину, по его словам, деньги, которые он получил от дипломата, который был посредником избежания дорогостоящих международных банковских переводов, были присланы его родственниками в Казахстане, которые хотели поддержать его и его семью финансово, когда им было тяжело.