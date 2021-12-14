Эксперт: сотрудничество НКО и вузов позволяет более качественно разрабатывать соцпроекты

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество некоммерческих организаций и университетов позволяет НКО более качественно планировать свою деятельность, считает исполнительный директор АНО "Агентство социальных инвестиций и инноваций" Оксана Анистратенко. Для помощи во взаимодействии двух сторон агентство запустило специальный проект, сообщила Анистратенко на пресс-конференции в ТАСС.

"Последнее время показало очень хорошо, что само по себе наличие финансирования очень важно для того, чтобы осуществлять свою деятельность, но при этом без качественной стратегической проработки об устойчивости и долгосрочном существовании нас как некоммерческих организаций и социальных предприятий [речи не идет] - на одних финансах мы далеко, к сожалению уехать не можем. Не всегда у нас есть ресурсы качественно продумать эти вопросы. Собственно, с этим посылом мы обращаемся чаще всего к университетам", - рассказала исполнительный директор агентства.

Она добавила, что летом этого года агентство при поддержке Фонда президентских грантов запустило проект по развитию интеллектуального волонтерства социальной направленности. В нем будут участвовать Высшая школа экономики (Москва и Санкт-Петербург), а также пять региональных вузов: Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Южный федеральный университет, Челябинский государственный университет, Уральский федеральный университет и Казанский государственный энергетический университет.

Они будут внедрять модули прикладного проектного обучения, которые помогают студентам повысить свои социальные компетенции за счет вовлечения в социально-предпринимательскую деятельность. На основе студенческих проектов также будет инициироваться создание новых стартапов - социальных предприятий и НКО.

"Для университета это направление очень интересно, есть комплексные задачи, которые ставят социально-ориентированные некоммерческие организации и социальные предприятия, относящиеся к разным направлениям обучения и по информационным технологиям, по медиакоммуникациям, по вопросам, связанным с разработкой стратегии развития организаций - они интересны для студентов разных направлений и специализаций", - отметил директор Института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ (Москва) Артем Шадрин.

По словам Анистратенко, перед запуском проекта агентство провело конкурс среди некоммерческих организаций, с помощью которого выявило, каких компетенций им не хватает. "Анализ результатов конкурса нам показал, что 47% участников заинтересованы в коммуникационных стратегиях и готовы с университетами работать именно по теме того, чтобы проработать вместе со студентами и преподавателями свои коммуникационные стратегии. 36% заинтересованы в качественном маркетинге и 10% некоммерческих организаций и социальных предприятий заинтересованы в том, чтобы для них придумали IT-решения", - пояснила она. Исполнительный директор агентства добавила, что студенты уже выбрали проекты, с которыми хотят работать и конкретные результаты ожидаются весной 2022 года.