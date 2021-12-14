"Единая Россия" поздравит ветеранов в рамках акции "Елка желаний"

СОЧИ, 14 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" поздравит ветеранов труда, Великой Отечественной войны, героев Отечества в рамках акции "Елка желаний". Об этом во вторник в ходе официального старта новогодних активностей партии сообщила председатель комиссии генсовета "Единой России" по образованию и науке, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Очень важно, что и в условиях пандемии, и сейчас <…> мы не забываем и огромное количество мероприятий делаем для наших дорогих ветеранов, ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, тех, кто может в том числе общаться и поделиться опытом и хорошим настроением с детьми, с молодежью", - сказала Шмелева.

Она также поблагодарила активистов партии, принимающих участие в этой работе. По словам Шмелевой, мероприятия, которые пройдут в дни праздников, позволят ветеранам почувствовать свою нужность и востребованность.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября, желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни. Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей".