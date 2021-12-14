В Подмосковье создали Главное управление содержания территорий

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Главное управление содержания территорий создали в Московской области. Его возглавит Светлана Аипова, которая ранее занимала должность замминистра благоустройства региона, сообщил во вторник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор Андрей Воробьев.

"Хочу объявить о кадровых изменениях. Они коснутся сферы благоустройства. <...> Светлана Аипова будет отвечать теперь за все, что касается благоустройства дворов. Светлана, вы этим давно занимаетесь, у вас будут еще и контрольные функции. <...> [Министр благоустройства] Михаил Владимирович Хайкин продолжит заниматься, только более активно и более результативно, благоустройством. Это касается парков в лесах, общественных территорий. Все это большая, заметная программа, которую мы реализуем", - сказал Воробьев.

Как уточнили в областном министерстве благоустройства, новое управление займется организацией системной и комплексной работы по содержанию территорий Подмосковья, в том числе мест общественного пользования, дворовых и общественных территорий. Оно будет курировать данные процессы с точки зрения координации, методологического сопровождения и надзорной деятельности. Также управлению будет передана работа по цифровизации дворов и общественных территорий.

"Одним из ключевых направлений работы ведомства станет осуществление надзорной деятельности за фасадами всех жилых и нежилых зданий, а также прилегающей территории. Кроме того, главное управление будет вести такие программы, как текущий ремонт асфальта, комплексное благоустройство дворовых территорий и обустройство так необходимых жителям "народных троп". Для повышения качества содержания территорий параллельно ведомство будет заниматься развитием материально-технической базы структуры муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства", - уточнили в пресс-службе министерства.

Воробьев добавил, что начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов будет советником губернатора в ранге министра. "Олег Валериевич, прошу вас так же добросовестно ту работу, как вы и делали до этого, проводить, оказывать максимальное содействие [новому управлению], а главы должны быть в тесном и плотном контакте, потому что это ваша прямая зона ответственности", - отметил он.