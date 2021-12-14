Глава Югры сообщила о возможном продлении ковидных ограничений на праздники

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) могут продлить действующие ограничения из-за новой коронавирусной инфекции на предстоящие праздничные и выходные дни несмотря на стабилизацию заболеваемости в регионе. Об этом сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.

"Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат принимаемых санитарно-эпидемиологических мер, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предстоящие праздничные и выходные дни", - сказала Комарова.

Также глава Югры сообщила, что учреждения здравоохранения ХМАО возобновят с 15 декабря профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, решение о приостановке которых были озвучено на оперштабе региона 18 октября 2021 года для нормализации эпидемической ситуации по заболеваемости населения коронавирусом. "Поручаю департаменту здравоохранения автономного округа с завтрашнего дня - 15 декабря 2021 года - возобновить в подведомственных медицинских организациях профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, углубленную диспансеризацию", - сказала Комарова.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 14 декабря, 92,7 тыс. человек заболели ковидом, 85,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 851 умер. При этом суточная заболеваемость за последние две недели - с 30 ноября по 14 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 13% - с 234 случаев до 202.