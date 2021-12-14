В Липецкой области создадут центр "серебряного" волонтерства

ЛИПЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Центр "серебряного" волонтерства создадут в Липецкой области для объединения инициативных людей в возрасте старше 55 лет. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя подписание договора между ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив области и ассоциацией волонтерских центров.

"Инициатива создания центра была поддержана нашей общественностью и нашла отклик во всех районах области, где будут действовать отряды "серебряных" волонтеров из числа инициативных людей в возрасте 55 лет и старше, которые, выйдя на пенсию, не хотят замыкаться в четырех стенах", - сказал Артамонов. Он отметил, что соглашения о сотрудничестве подписаны уже с 80 социально ориентированными некоммерческими организациями.

"Мы стараемся создать все необходимые условия для улучшения качества жизни граждан старшего поколения и представители "серебряного" возраста должны иметь больше возможностей для ведения активного образа жизни", - заметил Артамонов.

Глава региона напомнил, что в апреле этого года ресурсный центр поддержки уже стал победителем конкурса, организованного фондом "Хорошие истории". "Липчане презентовали свои практики работы с пожилыми людьми: наши пенсионеры вместе занимаются йогой и русским боем, выращивают виноград и оказывают юридическую помощь населению, организуют межнациональные праздники", - подытожил Артамонов.