Три проекта собрали более 400 тыс. рублей на свердловском аукционе пожертвований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Более 400 тыс. рублей собрали по итогам первого аукциона пожертвований "Круг благотворителей" в Свердловской области, средства направят на три социальных проекта. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор благотворительного фонда "Менора" Ирина Гуткина.

"Он [аукцион пожертвований] состоялся, собрал практически 100 человек в зале, и мы были в шоке, потому что мы хотели 50, а их оказалось 100. И собрал вот за этот час с небольшим 414 тыс. рублей. <…> На три проекта, которые там презентовали себя", - сказала Гуткина.

Также она уточнила, что особенность аукциона пожертвований состоит в том, что его проводят и организовывают некоммерческие организации. При этом мероприятие могут посетить все, кто хочет помочь в реализации проектов.

Собранные средства пойдут на три проекта: оплата путевок для детей из нуждающихся семей от фонда "Менора", консультационный центр для приемных семей "Мы рядом" от движения "Дорогами добра" и проект мастерских для онкопациентов "Творчество для жизни" от фонда "Вместе ради жизни". На первый проект было собрано около 118,6 тыс. рублей, на второй - 127,5 тыс. рублей, на третий - 168 тыс. рублей. Самая маленькая сумма, которую переводили в рамках аукциона, составляла 10-15 рублей, а самая большая - 20 тыс. рублей.

До марта 2022 года на официальном сайте аукциона пожертвований будет выложен отчет о работе проектов, на которые были собраны средства. Организаторы рассчитывают, что аукцион пожертвований "Круг благотворителей" будет проходить в Свердловской области ежегодно.