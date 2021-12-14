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Госдума ввела меры соцподдержки для сирот в местах лишения свободы

Меры поддержки распространят на тех, кто потерял в период профессионального обучения во время отбывания тюремного срока обоих родителей или единственного родителя

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о мерах социальной поддержки детей-сирот, находящихся в местах лишения свободы.

Поправки вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, ими предлагается расширить перечень осужденных, которым питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно.

В этот перечень должны войти дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, которые получают в местах лишения свободы общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также те, кто проходит профессиональное обучение за счет бюджетных средств или получает высшее образование в заочной форме.

Также в этот перечень войдут лица, потерявшие в период профессионального обучения во время отбывания тюремного срока обоих родителей или единственного родителя.

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