Дед Мороз из Великого Устюга подарил юному петербуржцу экскурсию на Ленинградскую АЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз подарил экскурсию на Ленинградскую АЭС девятилетнему мальчику Тимофею из Петербурга. Свое новогоднее желание он озвучил в письме к волшебнику. Об этом Дед Мороз рассказал во вторник на встрече с журналистами и их детьми, посвященной проекту "Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург".

"Я с большим вниманием и интересом отношусь к таким ребятам, у которых есть увлечения, кто читает книги, загадывает нематериальные желания, и я с удовольствием исполню это доброе желание. Мы подарили эксклюзивную экскурсию на Ленинградскую АЭС", - сказал волшебник.

Мама Тимофея рассказала Деду Морозу, что мальчик уже много лет увлекается атомной энергетикой, на прошлый Новый год он попросил дозиметр и противогаз, но самой заветной мечтой у него было посещение атомной электростанции. Женщина писала запрос в Ленинградскую АЭС, которая расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области, но ответа не получила.

Подготовка подарков

Также Дед Мороз рассказал, что летом готовит подарки и читает письма, любит посидеть с удочкой на берегу реки. Волшебник уточнил, что подарки он обычно приносит даже тем детям, которые вели себя не очень хорошо. На вопрос о встрече с финским коллегой, Дед Мороз ответил, что точные сроки и формат пока не определены, но скорее всего, она состоится уже в следующем году.

Путешествие Деда Мороза

В новогоднее путешествие по городам России "Поезд Деда Мороза" отправляется уже в шестой раз. В этом году пятого декабря он выехал из Великого Устюга Вологодской области. Всего он побывает более чем в 30 городах, среди которых: Вологда, Ярославль, Самара, Пермь, Махачкала, Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

Обратно в Великий Устюг поезд вернется в канун Старого Нового года, 13 января. В каждом городе, где сделает остановку "Поезд Деда Мороза", для посетителей вокзалов предусмотрена праздничная программа. Планируется, что в Петербург поезд с волшебником прибудет 8 января в 9 утра.