Москва выделит 100 млн руб. на проведение межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы"

МОСКВА, 14 декабря./ТАСС/. Власти Москвы выделили 100 млн рублей на проведение финала V Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы". Соревнования запланированы на январь 2022 года, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы выделило 100 млн рублей на организацию и проведение второго (очного) этапа финала V Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соревнованиях, запланированных на конец января 2022 года, примут участие сборные высших учебных заведений России", - говорится в сообщении.

Москва является активным участником движения WorldSkills. На прошедшем в сентябре 2021 года в Граце (Австрия) Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills молодые профессионалы из Москвы завоевали шесть медалей, в том числе три золотые и три бронзовые, внеся тем самым весомый вклад в победу сборной России в командном зачете (27 медалей).