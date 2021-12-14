В Москве расширили проект поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дополнительные меры поддержки семей, берущих на воспитание детей-сирот, являющихся родными братьями и сестрами, утвердили в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы внесло изменения в порядок проведения пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и/или детей-инвалидов, который реализуется в городе с 2014 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Так, впервые участниками пилотного проекта смогут стать семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых три и более детей являются братьями и сестрами (полнородными или неполнородными), независимо от возраста и наличия инвалидности. Тем самым, шанс обрести новый дом получат дети-сироты, которым достаточно трудно найти приемную семью. В настоящее время в городском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 детей указанной категории из 59 семей.

Кроме того, вводится возрастное ограничение для участников проекта - 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. "Решение принято для того, чтобы приемные родители могли выполнить свои обязанности по воспитанию детей-сирот и получить квартиру до достижения пенсионного возраста", - пояснили в мэрии.

Также увеличен срок передачи детей в семью - с 60 до 90 дней. Если ранее все пять или более детей передавались в приемную семью практически одновременно, то теперь этот процесс будет разделен на два этапа: в срок не позднее 60 календарных дней в семью должны быть приняты не менее двух детей; в срок не позднее 90 календарных дней - еще не менее 3 детей, оставшихся без попечения родителей.

"Более плавный процесс передачи детей даст приемным родителям больше времени для установления эмоциональных связей с их подопечными, что в дальнейшем станет залогом успешного воспитания", - подчеркнули в пресс-службе.

О проекте

Приемные семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 ребенка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают по договору безвозмездного пользования жилье, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи. Приемными родителями могут стать граждане РФ, состоящие в зарегистрированном браке не менее трех лет и не имеющие препятствий для исполнения обязанностей опекунов или попечителей.

"Обязательным условием является успешное прохождение психологической диагностики, определяющей готовность граждан стать приемными родителями. По истечении 10 лет участникам пилотного проекта, которые добросовестно и непрерывно исполняли свои обязанности по воспитанию детей-сирот, однократно предоставляется жилое помещение (квартира) - по договору социального найма или в собственность", - уточнили в мэрии.

Там также сообщили, что за время реализации проекта его участниками стали 47 приемных семей, которые взяли на воспитание 286 детей. Среди детей, воспитывающихся в семьях-участниках проекта в настоящее время, 22 ребенка-инвалида младше 10 лет, 71 ребенок-инвалид старше 10 лет и 88 детей, не имеющих инвалидности (всего - 181 ребенок).