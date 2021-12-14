{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганские полицейские усилят меры безопасности в школах региона из-за возможной угрозы

Это не повлияет на режим работы учебных заведений

ТАСС, 14 декабря. Сотрудники курганской полиции будут дежурить во всех школах региона для усиления безопасности детей из-за появления информации о возможных угрозах учебным учреждениям. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в областное УМВД поступила информация о подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений.

"В связи с появившейся в открытых источниках информацией о возможных угрозах образовательным учреждениям сотрудниками полиции усилены меры безопасности. В течение дня во всех школах Курганской области будут дежурить полицейские", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, на режим работы учебных заведений проводимые мероприятия не повлияют.

Теги
РоссияКурганская область
Пандемия COVID-19
Затраты на борьбу с ковидом в Калининградской области в 2021 году снизились почти вдвое
В текущем году на эти цели потратили 1,5 млрд рублей
Читать полностью