Глава Росприроднадзора попросит Минобразования ввести в школах уроки по экологии

ПОС. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ /Краснодарский край/, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обратится к руководству Министерства образования РФ с просьбой о введении в школах уроков по экологии. Об этом она сообщила во вторник, отвечая на вопрос школьника в ВДЦ "Орленок".

"Мы попросим [ввести в школах предмет "экология"]. Я не могу за другое ведомство отвечать. Но есть потребность - мы попросим", - сказала Радионова после того, как один из победителей премии "Экология - дело каждого" обратился к ней с соответствующей просьбой.

Кроме того, Радионова, отвечая на вопрос о том, будут ли результаты данной премии добавлять баллы к ЕГЭ, посоветовала школьникам собирать портфолио с участием во всех олимпиадах.

"Любой труд, а то, что сделали вы, это труд, он должен быть заметен, и как-то за него должны сказать благодарность. Какими-то подарками, поездками, словами и чем-то еще. Это ваш труд, который идет в копилку ваших знаний, если вы хотите получать высшее образование", - пояснила Радионова.

Победители в "Орленке"

Также она отметила, что сейчас в "Орленке" идет смена, в которой участвуют 50 детей из различных регионов России, которые победили в конкурсе Росприроднадзора "Экология - дело каждого". Всего в конкурсе приняли участие более 9,5 тыс. детей из 30 стран мира.

"Видели цифры: 9,5 тыс. работ, премия выстрелила, мы считаем, что это очень правильная была инициатива <…> Я не могла сюда не приехать - это 50 лучших ребят страны", - сказала Радионова.

Она также отметила, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом иностранные победители премии не смогли попасть в "Орленок". Кроме того, Радионова уточнила, что наибольшее количество работ было направлено на конкурс из Краснодарского края.

Также она акцентировала, что премия будет продолжена в следующем году

О премии

Премия "Экология - дело каждого" учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Среди основных задач проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодежи, в том числе с помощью социальных сетей и "зеленого" волонтерства.

В течение шести месяцев дети от 7 до 16 лет, в том числе воспитанники специальных учреждений, выкладывали в социальные сети рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвященные идее бережного отношения к окружающей среде.

С 1 апреля по 1 октября 2021 года на сайт проекта поступило более 9,5 тыс. заявок из всех регионов России и более 300 - из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Принято около 6 тыс. работ, соответствующих требованиям номинаций, положению и методическим рекомендациям конкурса.

Генеральным партнером премии стала АНО "Центр "Арктические инициативы". Федеральные партнеры: ПАО "СИБУР Холдинг", ВДЦ "Орленок". Проект также поддержали киностудия "Союзмультфильм", Rutube, Общероссийская организация "Российское движение школьников" (РДШ) и другие.

Информационное агентство ТАСС и несколько других СМИ стали информационными партнерами премии.