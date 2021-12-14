Защита омского экс-министра Солдатовой подала ходатайство о прекращении уголовного дела

ОМСК, 14 декабря. /ТАСС/. Адвокаты бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, обвиняемой в превышении должностных полномочий при проведении закупок медицинского оборудования, подали в следственные органы ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием ущерба. Об этом сообщил во вторник ТАСС адвокат Солдатовой Константин Тыганов.

Солдатову обвинили в превышении должностных полномочий с причинением ущерба бюджету на сумму более 105 млн рублей. Следствие предположило, что экс-министр организовала заключение государственных контрактов с коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной - в два-три раза - стоимости. Солдатова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

"Учитывая, что в ходе следствия не установлена сумма ущерба, а стороной защиты предоставлены доказательства отсутствия ущерба, мы подали в адрес следователя ходатайство о прекращении уголовного дела", - заявил Тыганов.

Как пояснил другой представитель экс-чиновницы со ссылкой на ее слова, основанием для возбуждения уголовного дела послужил акт управления федерального казначейства (УФК) по Омской области, в котором якобы выявлено превышение закупочной цены на 103,5 млн рублей. При этом казначейство, отметила экс-министр со ссылкой на экспертов, сравнивало среднерыночную цену не аналогичных моделей оборудования, а похожих на него и ранее плохо показавших себя. С ее слов, что сотрудники УФК не обладают должными компетенциями, чтобы выяснить, является ли такое оборудование аналогичным. Этот факт не был учтен следственными и надзорными органами.

Защита, по словам экс-министра, обратилась в несколько независимых консалтинговых компаний. Их эксперты пришли к мнению, что следствие использовало неправильную методологию расчета стоимости оборудования и допустило грубейшие нарушения: сравнивало медицинскую технику разных классов с разными техническими и функциональными возможностями с использованием приемом и корректировок, предназначающихся для оборудования, бывшего в употреблении.

Представитель экс-чиновницы добавил, что, с ее слов, в 2020 году в Омской области была проведена самая масштабная за последние десять лет закупка ультрасовременного оборудования, аналогов которого в регионе просто не было. "Все медицинское оборудование <…> соответствует потребности и порядкам оснащения стационаров, оно качественное, высокотехнологичное и экспертного класса, а стоимость его не завышена, а полностью соответствует среднерыночной цене", - считает экс-министр.

О Солдатовой

Солдатова с 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 по 2019 год - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она заняла пост министра здравоохранения после того, как экс-руководитель омского Минздрава Дмитрий Вьюшков подал 1 апреля в отставку. Пятого октября 2020 года глава Омской области отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на ковид и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять.