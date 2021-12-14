Верховный суд проведет прения сторон по иску о ликвидации "Мемориала" 28 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ закончил рассматривать по существу иск Генпрокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом), прения сторон назначены на 28 декабря. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривается иск о ликвидации организации.

"Суд закончил рассмотрение иска по существу и объявляет о переходе к подготовке к прениям сторон. Они назначены на 28 декабря, на 11:00 мск", - сказала председательствующая судья Анна Назарова. Ранее в суде были исследованы документы и страница одного из проектов "Мемориала" в Instagram, где не было обнаружено маркировки иноагента.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.