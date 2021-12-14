Вывозной рейс для российских студентов вылетел из Туркмении в Россию

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вывозной рейс для студентов российских вузов вылетел во вторник из Туркменабада в Москву. Он был организован российским посольством в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения между Туркменией и Россией из-за пандемии.

"14 декабря 2021 года из Туркменабада в Москву вылетел рейс 8536 российской авиакомпании S7. Этот дополнительный рейс был организован посольством России для студентов российских вузов из Туркменистана", - сообщила дипмиссия РФ в Ашхабаде на своей странице в Twitter. Как уточнило посольство, борт вывез 194 пассажира.

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на проведение массовых мероприятий, не вводилось. Министерство здравоохранения Туркмении в начале июля сообщило о начале обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 18 лет.

Посольство России в конце сентября информировало, что, согласно решению властей республики, для въезда в страну иностранцам теперь необходимо предъявить ПЦР-тест и сертификат о вакцинации от коронавируса. Российское диппредставительство также уведомило, что граждане Туркмении при въезде в Россию по-прежнему должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Требование об обязательном использовании мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" при въезде в РФ не будет действовать по отношению к гражданам Туркмении до середины января.