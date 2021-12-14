ТАСС передал раритетный телетайп музею Уральского университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Уральский региональный информационный центр ТАСС передал раритетный телетайп, на котором раньше работали сотрудники агентства, музею Уральского федерального университета, сообщил проректор по информационной политике вуза Алексей Фаюстов. Аппарат был выставлен в качестве лота на благотворительном мероприятии "Екатерининская ассамблея", его приобрел управляющий ООО "Уралпромстрой" Дмитрий Рябов.

"На современном журфаке учатся порядка тысячи студентов, и этот экспонат станет жемчужиной музейного фонда вуза. Для студентов важно видеть, как все начиналось, какие были прообразы современных гаджетов, с познавательной точки зрения это будет очень интересно", - сказал Фаюстов, отметив, что телетайп будет установлен в музейно-выставочном комплексе университета.

Телетайп передала директор ТАСС-Урал Мария Картуз, поблагодарив всех участников за "возможность делать добрые дела". Управляющий ООО "Уралпромстрой" Дмитрий Рябов отметил, что участвует в ассамблее из-за доверия к организаторам, что средства будут направлены именно туда, где они нужны.

"Ассамблея живет уже 11 лет, вы знаете, что в этом году просто колоссальную сумму удалось собрать за вечер (более 118 млн рублей - прим. ТАСС), и предварительно, это самый крупный благотворительный вечер в РФ. Дмитрий [Рябов] каждый год приходит к нам и спрашивает: "что я могу сделать?". Приобретает какие-то лоты, дарит их", - сказал советник президента Свердловского союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Проект "Екатерининская ассамблея" - благотворительное мероприятие по сбору средств среди промышленников и предпринимателей Свердловской области - реализуется с 2011 года, проводится по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского. Центральное событие ежегодного благотворительного вечера "Екатерининская ассамблея" - благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные денежные средства в виде гранта идут в пользу выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. ТАСС является информационным партнером проекта.