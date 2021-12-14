МИД РФ разрешил адвокатам Януковича въезд в страну для встречи с клиентом

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Российская сторона предоставила разрешение защите экс-президента Украины Виктора Януковича на въезд в страну для встречи с клиентом, чтобы он мог принять участие в судебном заседании по делу о государственной измене. Однако украинский суд целенаправленно поспешил вынести приговор бывшему главе государства, чтобы тот не смог участвовать в процессе, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в адвокатском объединении AVER LEX, юристы которого представляют интересы Януковича.

"Адвокаты сегодня получили от Министерства иностранных дел Российской Федерации разрешение на въезд на территорию России для обеспечения встречи с Виктором Януковичем и организации его участия в процессе о потере Крыма в Верховном суде [Украины] (дело о госизмене - прим. ТАСС). Мы неоднократно уведомляли Верховный суд о том, что такое разрешение запрошено и мы ожидаем решения по данному запросу, а также просили суд о соответствующей отсрочке заседания", - напомнил один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк, слова которого привели в объединении.

Защитник утверждает, что суд намеренно поспешил вынести приговор, не дожидаясь возможности организовать участие Януковича в заседаниях. "С учетом того что нами получен позитивный ответ от РФ, мы видим, что организация видеосвязи [с Януковичем во время заседаний] была вполне возможна. То есть Верховный суд не использовал все возможности обеспечения права участника судебного процесса на защиту. Правильнее сказать, он его нарушил. Это еще один аргумент в пользу незаконности всего судебного процесса и в подтверждение политической расправы над Виктором Януковичем", - подчеркнул Сердюк. Он добавил, что суд, действуя таким образом, "выполнял политический заказ".

Защита Януковича обещает, что обо всех нарушениях, допущенных в ходе судебного процесса по его делу, будет заявлено в Европейский суд по правам человека.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Янукович покинул страну. Правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Позже Киевский апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, после чего дело было направлено в кассацию.

Верховный суд Украины 6 декабря оставил в силе решение предыдущих инстанций, предполагающее 13 лет тюремного заключения. До этого защита Януковича неоднократно выражала надежду, что ее клиента выслушают в суде. В частности, Сердюк сообщал, что в ответ на адвокатский запрос Минюст России выразил готовность организовать видеосвязь с Верховным судом Украины, чтобы Янукович принял участие в заседаниях. Однако суд проходил без него.